台湾期交所将于6月底推出全球首个美元/人民币期权--消息

路透台北5月30日 - 两位熟悉政策的消息人士周一透露，台湾期货交易所将于6月27日推出美元/人民币期货选择权商品，料超越新加坡、香港，成为全球首个提供该服务的交易所。

他们指出，期交所将同时挂牌两档选择权，分别为以CNT(台湾离岸人民币)定盘价为标的的小型美元/人民币汇率选择权(RTO)，契约规模为每口2万美元；以及以CNH(香港离岸人民币)定盘价为标的汇率选择权(RHO)，契约规模为每口10万美元，可提供本地与海外交易人不同的交易管道。

〞我们会是全球第一，暂定(6月)27号推。〞一消息人士说。

消息人士并表示，为活络市场，期交所已邀请中国银行(601988.SS)台北分行、中国建设银行(601939.SS)台北分行等中资行，成为台湾人民币汇率期货选择权的造市商。美元/人民币期货选择权的履约型态，将是买方仅能于到期时行使权利的欧式选择权。

惟中银台北在路透咨询时表示系统复杂，人力也需较多，所以要评估；建行台北则以时程很赶为由，表示不会参加。

在交易时段方面，消息人士指出，为本地时间上午8:45至下午4:15，最后交易日交易时间则为上午8:45至11:00。届时总计有六个月份的契约于市场交易，分别为自交易当月起的连续两个月份，另再加上3、6、9以及12月等四个季月。

期交所并设有7%的涨跌幅限制，最后交易日则与人民币汇率期货相同，为交割月份的第三个周三。

对于上述消息，台湾期货交易所仅表示相关规划方案尚未经董事会与主管机关通过，细节不方便透露。

新加坡交易所(SGXL.SI)与香港交易所(0388.HK)也正致力于今年底前推出美元/人民币期权产品。其中港交所表示，会推出全球首个交易所买卖的美元/人民币期权产品。(完)