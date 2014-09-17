台湾将开放专业投资人借沪港通投资大陆A股

路透台北9月17日 - 两位消息人士周三表示，台湾金管会近日将回覆券商公会，清楚解释法令确认将开放专业投资人及专业投资机构透过复委托经由沪港通投资大陆A股，但开放范围暂时不涉及一般散户。

证券商对此乐观其成，认为复委托业务有机会因此放大。

元大宝来证券国内法人部副总经理林廖进对此指出，虽然金管会第一阶段只开放专业投资人，但事实上影响不大，因有能力跨境投资海外标的主力仍是专业投资机构及专业投资人。

他指出，目前本地券商预估，在金管会确认开放后，将有台湾自营商、投信及寿险等专业机构复委托券商代为投资A股，这部份将使得复委托的交易量增加。

〞其实一般自然人迟早也会开放，这部分还是要跟国际接轨。〞他说。

林廖进并指出，虽然散户不能直接透过复委托投资A股，但可以透过参与A股基金及ETF布局，还是可以将这部分的参与度拉高。他预估，本地投信自10月开始将有机会募集更多的A股基金。

国泰证券国际金融部副总经理徐秀玲则表示，该公司目前虽然未在香港设立营业据点，但沪港通开放后，将有助于该公司突破净资产未达申请QFII与RQFII额度的限制，可与大型综合券商站在同一竞争的立足点上，对提升海外股票成交量将有助益。

**认为散户风险承受能力不足**

随着沪港通在10月即将上路，台湾券商引颈期盼主管机关明确台湾投资人经由复委托利用沪港通管道可投资的范围。券商公会此前提出建议，希望金管会同时开放专业投资人/投资机构，以及一般投资人(散户)借道沪港通投资A股。

消息人士指出，考量风险承受能力，金管会最终只愿开放专业投资人/专业投资机构利用该管道至上海投资。

“去年2月就已经修了法让专业投资人可以买卖大陆有价证券，但后来因为服贸没通过，就run(运作)不下去，...现在沪港通上路让这一块这可以连起来。”其中一位消息人士说。

他解释，金管会事实上只是厘清法令的适用范围，让券商更明确地了解可适用对象。至于一般投资人(散户)，目前的法令并没有开放。

针对路透查询，金管会证期局主秘周惠美表示，“已经在处理了”，但不愿进一步说明细节。

复委托指的是投资人可到台湾本地具“海外证券复委托资格”的券商开立复委托帐户后，就可透过本地券商下单买卖海外有价证券，而本地券商再向具有外国证券交易市场会员或交易资格的国外券商进行下单。

台湾法令目前定义的专业投资人是指个人总资产3,000万台币、法人户则是指总资产5,000万台币以上。

依券商公会资料统计，今年1至7月券商受托买卖外国有价证券交易金额为7,839亿台币，较去年同期交易金额6,105亿成长28.4%。显示台湾投资人对海外投资商品接受度高，交易持续增温。(完)

(记者 林妙容; 审校 张喜良)

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