综述：台湾券商欲分食沪港通大饼 人民币亦新增去化管道

记者 林妙容

路透台北9月17日 - 台湾金管会近日将放行专业投资人借道沪港通投资上海A股，本地券商在〞台沪通〞尚遥遥无期之际，纷纷先行布局欲分食沪港通大饼。券商新种业务有谱之余，以人民币交易亦可导引台湾闲置的人民币资金多一去化管道，可谓一石二鸟。

两位消息人士周三表示，台湾金管会近日将回覆券商公会，清楚解释法令确认将开放专业投资人及专业投资机构透过复委托经由沪港通投资大陆A股，但开放范围暂时不涉及一般散户。

券商对此乐观其成，认为复委托业务有机会因此放大。

〞沪港通开了以后，大陆就正式进入国际金融体系，市场结构改变，MSCI也预期会将A股纳入成分股，...台湾不布局可以吗？〞一位不愿具名的大型证券商经理人说。

元大宝来证券国内法人部副总经理林廖进对此指出，虽然金管会第一阶段只开放专业投资人，但事实上影响不大，因有能力跨境投资海外标的主力仍是专业投资机构及专业投资人。

他指出，目前本地券商预估，在金管会确认开放后，将有台湾自营商、投信及寿险等专业机构复委托券商代为投资A股，这部份将使得复委托的交易量增加。

数家券商已半公开透露，由于台湾专业投资人终能名正言顺投资A股，而不像过去那样绕道而行，券商也终能摆开瞹昧不明的态度，增加研究A股的研究员，正式出具A股研究报告，以整合大中华区的股市投资观点。

林廖进并指出，虽然散户不能直接透过复委托投资A股，但可以透过参与A股基金及ETF布局，还是可以将这部分的参与度拉高。他预估，本地投信自10月开始将有机会募集更多的A股基金。

〞其实一般自然人迟早也会开放，这部分还是要跟国际接轨。〞他称。

台湾金融机构目前是透过QFII(合格境外机构投资人)额度配置A股标的，但由于单一QFII所获得的额度不高，也影响投资效益。

国泰证券国际金融部副总经理徐秀玲表示，该公司目前虽然未在香港设立营业据点，但沪港通开放后，将有助于该公司突破净资产未达申请QFII与RQFII额度的限制，可与大型综合券商站在同一竞争的立足点上，对提升海外股票成交量将有助益。

**人民币去化另一管道**

此外，由于沪股通将以人民币结算，台湾专业投资人若想委托券商投入A股，只要开设人民币帐户即可交易，也增加了人民币的实质需求，对台湾离岸人民币的交易量及去化也将有所助益。

一不愿具名的金管会官员指出，使用人民币交割在台湾已不是问题，但每日两万元兑换上限能否解套还是未知。

不过一名熟知两岸业务的官员指出，由于香港金管局总裁陈德霖已表示，将争取在沪港通之前安排落实放宽香港居民日兑两万元人民币限额，台湾或有机会也跟进放宽，但仍待两岸协商。

台湾央行官员此前即极力争取放宽本地人民币日兑两万元的上限，认为该限制放宽后，将有助台湾离岸人民币理财业务的进一步发展。而台湾搭上沪港通便车，亦是和大陆再度协商放宽限制的另一机会点。

台湾央行本周一公布的最新资料显示，至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 TWRMBDEPO达2,952.44亿元，较前月成长0.76%。但其中放款余额仅有176.81亿人民币，存贷比仅约6%，显示人民币去化管道仍受限，多数以存款形式留滞银行体系。

**或对台股形成排挤效应**

虽然券商看好借道沪港通的业务进一步发展，但台湾券商公会今年年中出具的一份报告，则显示出对台股排挤效应的隐忧。

该报告指出，虽然沪港通初期的额度仍低，预估仅能满足极少部分的国际资金借道香港投资，但对台湾股市动能仍有一定程度影响。

〞沪港通运行一段时间后，中国证监会若扩大总额度，届时可能会吸纳较多国际资金及台湾投资人到香港投资上海A股，...进一步影响资金投资台股的意愿，造成资金排挤效应。〞报告称。

外资目前占台股.TWII总交易量约近四成，外资动向对台股涨跌具主导地位。

事实上，为因应沪港通的冲击，平衡资金流，由业者组成的台湾券商公会已向金管会提出具体建议，要求主管机关考虑放宽大陆QDII投资台股上限至100亿美元(约点外资投资金额的5.5%)。该额度目前仅为5亿美元，若两岸服务贸易生效后，该额度将提高至10亿美元。

台股受美联储(FED)会议结果即将出炉影响，成交量能.TTOV.TW近日明显萎缩，上日仅成交685.28亿台币，明显低于分析师对健康交投的1,000亿台币预期量。

两位消息人士周二表示，香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加将来台湾拜访证交所等证券监管单位，或将寻求双方在离岸人民币业务的合作。由于港交所本周已派员来台，巡回台湾各大复委托业务主要券商，说明沪港通运作模式与交易实务。因此李小加此行可能也与推广沪港通有关。

依券商公会资料统计，今年1至7月券商受托买卖外国有价证券交易金额为7,839亿台币，较去年同期交易金额6,105亿成长28.4%。显示台湾投资人对海外投资商品接受度高，交易持续增温。(完)

(审校 曾祥进)

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