台湾一机场发生枪战 致1死2伤

路透台北1月19日 - 台湾中央社（CNA）周一报导称，一名男子和警察在台中清泉岗机场发生枪战，这名男子被击毙，另有两人受伤。

报导称，被击毙的男子45岁，此人抢到滑落地上的警方配枪后开始向机场的警员扫射。

报导援引未具名警方消息人士称，该男子骑摩托车载着未带安全帽的女儿，遭警方拦查后显然很生气。

报导称，该男子在枪战中被警方击毙。记者未立即联系到警方置评。

报导还称，一名警员和一位23岁的女性受伤，已被送到附近医院接受治疗。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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