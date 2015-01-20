台湾一机场发生枪战 致1死2伤

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透台北1月19日 - 台湾中央社（CNA）周一报导称，一名男子和警察在台中清泉岗机场发生枪战，这名男子被击毙，另有两人受伤。
报导称，被击毙的男子45岁，此人抢到滑落地上的警方配枪后开始向机场的警员扫射。
报导援引未具名警方消息人士称，该男子骑摩托车载着未带安全帽的女儿，遭警方拦查后显然很生气。
报导称，该男子在枪战中被警方击毙。记者未立即联系到警方置评。
报导还称，一名警员和一位23岁的女性受伤，已被送到附近医院接受治疗。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。