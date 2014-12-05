台湾发现12个智能手机品牌违反隐私规定

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透台北12月5日 - 台湾电信监管部门官员周五称，发现12个智能手机品牌不符合台湾的隐私保护标准，如果这些厂商不予以纠正，可能面临罚款甚至禁止在台湾销售。
台湾从两个月前开始评估隐私保护标准，此前媒体报导称小米生产的智能手机可能在未征得用户同意的情况下将用户数据发回大陆的服务器。
台湾国家通讯传播委员会（NCC）副主任委员虞孝成表示，调查发现这12个品牌中的部分品牌可以让其生产厂商在未征得用户同意的情况下收集用户的数据，一些品牌存在不符合法律的“缺陷”。
虞孝成指出，台湾将要求不合格的品牌对其手机进行修改。如果他们拒绝，NCC可能对其处以最高2亿新台币（643万美元）的罚款或禁止其手机在台湾进行销售。
当被问及台湾的调查时，小米称其手机从未主动地在未征得用户同意的情况下发送私密用户信息。
台湾品牌HTC称，正在与台湾监管部门合作，加强遵守相关安全规定。
三星没有立即予以置评。苹果并未立即对寻求置评的要求作出回复。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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