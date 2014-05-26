台湾在南沙太平岛新建码头

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透台北/香港5月26日（记者 Michael Gold/Greg Torode） - 台湾在南沙太平岛斥资1亿美元兴建码头，该地址附近就是飞机跑道。台湾此举应不会招致北京当局的指责。
军事战略人士称，这是由于若未来台湾海峡两岸统一，太平岛还是会到中国的手中。
太平岛面积很小，但南沙没有其他任何争议岛屿有如此完善的设施。南沙群岛仅有两处飞机跑道，太平岛拥有其中更长的跑道，并且太平岛有淡水来源。
位于夏威夷的智库--东西方研究中心（East-West Center）资深研究员Denny Roy说：“台北知道，（该地区争议各方中）只有他们的声索不会遭中国阻挠，因此台北方面自由自在地在太平岛升级设施，不用担心遭到北京当局的指责。”
“必要时，北京方面还会保护台湾的驻防。”
台湾防务和运输部门官员称，太平岛设施升级应该在明年底或更早完成，将取代现有码头。现有码头仅能供小型船只使用。
台湾官员告诉路透，建设完成后，该码头将可停靠3,000吨的海军舰船和海警快艇，此外，为接纳台军方配置的C-130大力神运输机，还在对1,200米长的飞机跑道进行修缮。
官员称，新码头不仅是宣示主权，也是为了支持依赖贸易的台湾经济，同时还有助于台湾远洋渔民以及在该地区的海上和矿产研究。
每年有总值约5万亿美元的海运商品经由南海航线运输。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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