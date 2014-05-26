台湾在南沙太平岛新建码头

路透台北/香港5月26日（记者 Michael Gold/Greg Torode） - 台湾在南沙太平岛斥资1亿美元兴建码头，该地址附近就是飞机跑道。台湾此举应不会招致北京当局的指责。

军事战略人士称，这是由于若未来台湾海峡两岸统一，太平岛还是会到中国的手中。

太平岛面积很小，但南沙没有其他任何争议岛屿有如此完善的设施。南沙群岛仅有两处飞机跑道，太平岛拥有其中更长的跑道，并且太平岛有淡水来源。

位于夏威夷的智库--东西方研究中心（East-West Center）资深研究员Denny Roy说：“台北知道，（该地区争议各方中）只有他们的声索不会遭中国阻挠，因此台北方面自由自在地在太平岛升级设施，不用担心遭到北京当局的指责。”

“必要时，北京方面还会保护台湾的驻防。”

台湾防务和运输部门官员称，太平岛设施升级应该在明年底或更早完成，将取代现有码头。现有码头仅能供小型船只使用。

台湾官员告诉路透，建设完成后，该码头将可停靠3,000吨的海军舰船和海警快艇，此外，为接纳台军方配置的C-130大力神运输机，还在对1,200米长的飞机跑道进行修缮。

官员称，新码头不仅是宣示主权，也是为了支持依赖贸易的台湾经济，同时还有助于台湾远洋渔民以及在该地区的海上和矿产研究。

每年有总值约5万亿美元的海运商品经由南海航线运输。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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