专栏节选：股市获利的难与易--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月17日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

即使在股市多头的日子中，投资人的平均获利仍然低于股市报酬率。统计近三十年来，大约有七成的人操作绩效输给大盘，其中还有九％出现亏损。

我们都以为，长期投资股市的报酬率应该可以弥补短期亏损；过去三十年，台股加权指数每年平均涨约八．五％，因此任何一位资深投资人，至少都要会有相当的获利水准。事实上，股市报酬率的分配相当不平均，获利达平均值的投资人没有想像中的多，能够大赚的人就更少了。

这种现象主要有两个原因，其一，是复利的威力。如果三十年前投资十万元，以八．五％的年报酬率计算，到现在总金额将累积达一一五．八万元，相当于原始资金的十一倍。如果我们每年都将获利结清，仅把本金留在股市，那么累积金额便降至三十五．五万元。能够投资这么久，而且完全忽略的人应该不多。

获利了结的心魔不易克服，除了政府，唯一能如此长期投资的，只有企业本身了。过去数十年来，大部分的股市报酬，是由企业赚走的，而不是小型投资人。

不过，就算我们没办法将资产锁住三十年，但还是有方法可以在股市上涨时让报酬率极大化，下跌时让损失降至最低；问题在于，这些方法通常都违反基本人性。例如，多数人停利很快，停损却拖泥带水；几年下来，累积的是小利和大亏。

有句俗谚：「没有人会因停利而破产。」这话虽没错，但从另个角度来看，则是「没有人会因停利而致富」。如果一档股票表现亮丽，又是一家管理良善的企业，抱着不放，股价可能涨一倍、二倍或十倍；但多数人涨个一○％就卖掉了，这样聪明吗？

多数人犯的第二个错误，是抓错景气循环的时间点。常说要「买低卖高」，但真能做到的又有几人？空头市场时，投资人选择退场，直到多头了才匆忙入市。此外，我们总是等到多头接近泡沫和高风险阶段，才愿意相信，多头市场真的来了。

主要是因为我们受媒体影响太深了。我们要谨记一个经验法则，当坏消息充斥时，要买进；好消息满天飞时，要卖出。

当然，说的容易，市场消息从来不会只有黑与白而已。能辨别大多数的坏消息已转变成没那么惨，需要经验，而此刻通常就是落底的时刻；当多数消息都转为正面时，往往就是股市的高峰。

要避免选错股票及进场时机的最好方法，是投资基金。不过，投资基金也要避免直觉式的交易。挑选一档管理好的基金，投资它并忘记它，是最简单、没有压力，也是最有效的投资策略。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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