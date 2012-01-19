大股定江山 台股决战2012--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)

二Ｏ一二年影响台股的第一个最大变数──总统大选，元月十四日终於揭晓，马英九总统以六八九万对六Ｏ九万票近八十万票的差距，打败民进党主席蔡英文，顺利进入第二个任期。台股的不确定因素消除，能不能给盘旋在低档的台股带来助力？大家都拭目以待。

一Ｏ年的台股以八九七二．五点封关，一一年台股在七Ｏ七二．Ｏ八点收盘，全年计下跌一九ＯＯ．四二点，台股全年下跌二一．一八％，这个跌幅在全球股市堪称是下跌的前段班，而这个跌势与过去迥异的是，台股涨跌与中国、香港股市连结，却与美国脱钩，这是台股多年来罕见的现象。

一一年，中、港、台三地股市全盘皆墨，跌最深的是深圳Ａ股，下跌三二．八七％，深圳Ｂ股跌三一．二五％，沪深三ＯＯ指数也跌二八．二％，上海Ａ股则下跌二一．六三％。而香港恒生指数下跌一九．九七％，国企股跌二一．七％。很凑巧的是，台股与上证、香港国企股跌幅都是二一％，两岸三地股市下跌的幅度居然旗鼓相当。

**台股去年罕见现象 与中港连结、与美脱钩**

但诡异的是，过去台股与之连动的美国股市却意外走出多头格局。一一年道琼指数全年上涨五．五二八％，标准普尔五百全年小涨三点，那斯达克小跌一．七九％，只有费城半导体指数表现逊色，下跌一一．五％。台股的半壁江山是电子股，过去电子股与那斯达克及费城半导体连结，台股涨跌也与美股旗鼓相当，因此，台湾的投资人几十年的老习惯，都是早上起床先看美股涨跌再决定进出的决策，但是从一一年的台股表现来看，台股反而比较像上海股市与香港国企股，与美股逐渐脱钩。

例如，半导体股美光最近从三．九七美元涨到七．四四美元，足足涨了近一倍，但是国内ＤＲＡＭ股表现并不捧场，南科（二四Ｏ八）跌到一．八元，力晶（五三四六）跌到Ｏ．七八元，华亚科（三四七四）跌到三．七三元，华亚科与美光关系密切，但华亚科顶多反弹到五．五元，表现仍比美光逊色很多，可见是竞争力决定股价。

美股在一一年表现超强，主要原因是美国跨国企业的竞争力扶摇直上，像苹果在一一年上涨二六．三％，市值从二九八Ｏ．五亿美元推升到三七六四．四亿美元，苹果在智慧型手机打败诺基亚、ＲＩＭ，在iPad也让ＨＰ进退失据，光环尽失。

一一年市值逆势上升的大型股如ＩＢＭ，市值成长二Ｏ．三％，表现比微软减少六．九％出色很多，其他市值成长较多的如网路龙头谷歌，市值增加九．六％，石油大厂Chevron增加一五．七％，零售巨人沃尔玛增加三．八％，可口可乐增加五．四％，麦当劳市值增加二六．九％，表现更佳，制药厂辉瑞去年市值也增加一八．九％，娇生成长五．八％，电信巨人ＡＴ＆Ｔ市值增加三．二％，半导体巨擘英特尔市值也增加七．五％，电信通路商Verizon市值增加一二．三％，信手拈来，这些国际知名大企业在一一年表现都出类拔萃，是道琼不跌反涨的关键。

**四大惨业哀鸿遍野 高价族群、金融也重摔**

反观台股一一年全年下跌二一％，前十大市值企业中，只有台积电（二三三Ｏ）市值逆势成长六．八％，中华电信（二四一二）市值成长七．九六％外，其余都是跌势，最悲惨的是市值一度挺过一兆元的宏达电（二四九八）从一三ＯＯ元的股王宝座跌下来，一口气跌到四Ｏ三元，市值少了六九％，去年一年宏达电市值从七三五八．八八亿元，骤减到四二八四．四亿元，足足少了四一．七八％，而金控股市值最大的国泰金（二八八二）市值大减三五．四九％，都对台股带来重伤害。

再往下看，前二十大市值中，名列第十二的联发科（二四五四），去年一年市值大减三Ｏ．六五％，排名第二十的台达电（二三Ｏ八）被太阳能扫到，去年市值缩水四九．二％，可说是灾情惨重。

从市值增减来看，一一年的电子股是大输家，市值前二十大的宏达电、联发科，以及台达电都是灾情惨重。其他受到冲击较大的第一个是面板业友达（二四Ｏ九），市值从二六七四．五九亿元大减到一一四七．五二亿元，大减五七．一％，更惨的是奇美电（三四八一）从二七一六．五七亿元减到八三六．四六亿元，市值大降七成。

台湾的面板业原来与三星、ＬＧＤ竞争在伯仲之间，但是韩国往ＩＰＳ（平面转换显示器）、AMOLED（主动式有机发光显示器）发展，甩开台湾面板双虎纠缠，在苹果的智慧型手机独领风骚後，台湾的面板只能在ＮＢ、ＴＶ及Monitor领域火拚，在价格杀戮中成为最大的输家，像二线的彩晶（六一一六）曾经跌到一．二元，华映（二四七五）一度只剩下一．Ｏ六元，沦为台湾最惨的「惨业」。

另一个惨业是ＤＲＡＭ，多数已沦为残值。第三惨是太阳能股，受到中国极度扩厂之害，太阳能产业快速逆转，去年第二季以後，太阳能企业开始出现亏损，股价也跟着崩跌而下，惨烈的如绿能（三五一九）从一六三．五元跌到二十一元，达能（三六八六）从七十四元一口气跌到十．五元，中美晶（五四八三）从一四六元跌到三十五．三五元；下游的昇阳科（三五六一）从一Ｏ五．五元跌到十九．八元，新日光（三五七六）从九十．六元跌到十四．四元，股价快速崩跌，让产业充满了肃杀之气。

可怕的是去年太阳能股快速崩跌，连大股东也都套牢其中，像中美晶以每股四十七元增资，一度跌破承销价，福聚能源（四九七五）以每股六十五元增资，如今市价只有增资溢价的一半。去年叶国一抢进益通（三四五二），每股二十二元，一度跌到九．一一元，太极能源（四九三四）数度增资，但每次都跌破增资溢价。

除了太阳能股外，ＬＥＤ去年也被列入「四大惨业」之列。不过ＬＥＤ股除了泰谷（三三三九）、璨圆（三Ｏ六一）等少数出现亏损外，多数仍有获利，只是大陆快速扩厂的杀戮压力仍然沉重，亿光（二三九三）一度跌到四十五．三元，晶电（二四四八）一度跌到四十八元，都是这些年来最惨的时刻。

在四大惨业外，一一年台股的高价族群也都是悲惨一族，除了前述的宏达电及联发科市值都大减外，号称小Ｍ的晨星（三六九七）一上市股价随即大跌，全年跌掉三八．五五％，以触控崛起的宸鸿（三六七三）从九八二元快速跌到三二五元，股价从最高到最低暴跌六成以上，去年一年市值缩水三八．一八％，连王牌的相机镜头模组大立光（三ＯＯ八）从一ＯＯ五元跌下来，一口气跌到四六六元，市值全年少了二一．九三％，更惨的还有硕禾（三六九一）受到太阳能产业冲击，股价从九Ｏ五元跌到一八五元，灾情最惨重。

还有一个惨业是ＮＢ，去年宏基（二三五三）在前执行长兰奇出走後，股价如溜滑梯般快速崩跌，宏基市值折损六Ｏ．九三％，纬创（三二三一）也少了三一．五％，和硕（四九三八）减少二一．五五％，仁宝（二三二四）减少二二．三％，华硕（二三五七）减少六．六％；唯一逆势赢家是走入云端的广达（二三八二），在ＮＢ股市值大减中，广达的市值去年逆势成长四．三％，在台湾企业市值排行中居第十四位，市值领先兆丰金（二八八六）与中信金（二八九一）。

一一年台股还有一个大输家，那就是金融股。照理说，金融股是政策护盘工具，也是选举指标，不过一一年金融股普遍垂头丧气，除了国泰金（二八八二）市值缩水三五．四九％，官股银行的兆丰金（二八八六）市值少了八．二三％，第一金（二八九二）市值少了二一．七六％；去年表现算是可圈可点的富邦金（二八八一）市值也骤减一五．六％，比较严重的是新光金（二八八八）市值少了三八．九四％。此外，利率在低档，国际情势险恶，寿险公司也是去年最大输家族群。

**台积电是最大赢家 电信、传产逆势大爆发**

不过也有一些逆势赢家，去年最大的赢家是台积电（二三三Ｏ），为台湾市值最大的企业，去年市值增加六．八％，达一二五一亿元，台积电市值拱上一．九六四兆元，已占全台市值十分之一，可说是代表台湾的巨无霸企业。

另一个赢家是三电，中华电（二四一二）市值增加七．九六％；台湾大哥大（三Ｏ四五）大增二一．八九％，市值从二六四九亿元冲上三二二九亿元，成为台湾市值第十一大企业，台湾大爆发，对富邦集团助益甚大；另一家亚东集团之宝远传（四九Ｏ四）市值跃升三四．五二％，从一三七八亿元暴冲到一八五四亿元，成为全台第十八大市值企业，对大股东远东新（一四Ｏ二）助力很大。三电股价爆发，主因是高殖利率，成为避险标的。

另一个赢家是产业龙头，尤其是传统产业，像轮胎业霸主正新（二一Ｏ五）去年市值增加二四．九二％，食品龙头统一企业（一二一六）市值成长八．四五％，更厉害的是便利超商的统一超（二九一二）市值大幅成长二二．六八％。另外，水泥业两家龙头，台泥（一一Ｏ一）市值成长六．七一％；亚泥（一一Ｏ二）也成长七．五三％。不过，中国建设走过高峰期，水泥业今年挑战大。

另一个新赢家是车市去年畅旺，和泰汽车（二二Ｏ七）去年市值暴增六三．一二％，裕隆汽车（二二Ｏ一）则是开高走低，去年市值掉了一五．七二％。

**产业龙头牵动大盘 续保成长竞争力挑战大**

电子股是一一年的大输家，只有少数赢家，除了广达外，可成（二四七四）去年市值增加四六．八三％，是苹果供应链中表现最好的成员，比起大立光、玉晶光（三四Ｏ六）、宸鸿，可成出色很多，这就是一一年的赢家与输家群相。

进入一二年的龙年，未来要观察的是，一一年的赢家是不是能继续保持成长优势？像是三电已进入高档区，台湾大在九十至一ＯＯ元之间形成了一个平台，要大涨恐不易，远传也从六十一．一元折回，中华电在百元以上仍然具压力，进入一二年三电都是高基期股。但一一年中华电信ＥＰＳ（每股税後纯益）六．Ｏ五元，台湾大也有四．七元，远传二．七三元，表现都可圈可点，下档空间应有限。

不过，台股的未来仍得看十大权值股未来的空间，像台积电去年市值成长六．八％，今年预估营收成长七％，但是股价基期已高，加上三星准备切入晶圆代工领域，台积电的挑战恐怕不容小觑。

二是前十大市值企业，台塑集团占了四席，但是去年台塑（一三Ｏ一）、南亚（一三Ｏ三）市值都减少逾一七％，台化（一三二六）减少一八．六四％，台塑化（六五Ｏ五）也减少五．一六％，这是台塑集团少见的景象，主要原因是去年第四季台塑四宝税前亏损七十二．三亿元，整体来看，一一年台塑四宝税前盈利衰退三三％，这是难得一见的大衰退。

去年台塑集团灾变频传，第四季税前盈利只有台塑小赚九．四二亿元，其余三家都是亏损，其中台塑化亏损四十二．九亿元最严重，台化亏损九．八九亿元，，台塑集团是台湾产业的王牌，一二年若是低迷依旧，台股恐不乐观。

传产跻身前十大的还有中钢（二ＯＯ二），中钢去年市值小跌四．三八％，今年依然平淡。值得注意的是，去年摔了一大跤的宏达电，在面对三星的挤压，能不能胜出？宏达电去年宣布获利预警，去年十二月营收写下二六三．六三亿元的低纪录，衰退二Ｏ％。而去年宏达电ＥＰＳ达七十三．三八元，第四季获利急降到一一Ｏ亿元，ＥＰＳ只有十三．一三元，如果不能重振成长竞争力，宏达电要站上五ＯＯ元恐怕很困难，今年包括联发科、晨星考验都很大。

另一个是银行股已经低迷了一年，国泰金市值大衰退，今年会不会有春天，恐怕得看选後两岸金融交流会不会出现新变化。(完)

--整理 张雅菁/黄凯

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.