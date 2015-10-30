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亚洲 | 2015年 10月 30日 星期五 09:36 BJT

台湾股市：盘初小跌，受第三季GDP低于预期影响

路透台北10月30日 - 台湾股市周五小跌，此前公布的台湾第三季国内生产总值(GDP)逊于分析师预期，科技出口股走势亦反映了市场对中国需求仍将疲软的担忧。

0114GMT，加权股价指数 下跌0.4%至8,533.29点，上日收报8,571.08点。

电子类指数 下跌0.5%，金融保险类指数 跌0.4%。

全球主要电子元器件生产商鸿海 下滑0.2%，苹果 零部件供应商宸鸿 下跌1.6%。(完)

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