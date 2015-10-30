台湾股市：盘初小跌，受第三季GDP低于预期影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月30日 - 台湾股市周五小跌，此前公布的台湾第三季国内生产总值(GDP)逊于分析师预期，科技出口股走势亦反映了市场对中国需求仍将疲软的担忧。
0114GMT，加权股价指数 下跌0.4%至8,533.29点，上日收报8,571.08点。
电子类指数 下跌0.5%，金融保险类指数 跌0.4%。
全球主要电子元器件生产商鸿海 下滑0.2%，苹果 零部件供应商宸鸿 下跌1.6%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”