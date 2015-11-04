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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 11:43 BJT

台湾股市：跟随海外市场上涨，亦受两岸领导人即将会面消息推动

路透台北11月4日 - 台湾股市周三上涨，跟随海外市场强劲涨势。

股市上涨亦是因为，数小时前有消息传两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面，包括中国新华社和台湾总统府双双证实双方将会面的消息。

0323 GMT，台股加权股价指数 上升1.6%至8,847.72点，上日收高1.1%。

电子类指数 上升1.9%，金融保险类指数 上扬0.7%。(完)

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