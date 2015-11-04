台湾股市：跟随海外市场上涨，亦受两岸领导人即将会面消息推动

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透台北11月4日 - 台湾股市周三上涨，跟随海外市场强劲涨势。
股市上涨亦是因为，数小时前有消息传两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面，包括中国新华社和台湾总统府双双证实双方将会面的消息。
0323 GMT，台股加权股价指数 上升1.6%至8,847.72点，上日收高1.1%。
电子类指数 上升1.9%，金融保险类指数 上扬0.7%。(完)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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