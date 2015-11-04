台湾股市：跟随海外市场上涨，亦受两岸领导人即将会面消息推动

股市上涨亦是因为，数小时前有消息传两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面，包括中国新华社和台湾总统府双双证实双方将会面的消息。