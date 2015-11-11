台湾股市：早盘下跌，台积电与鸿海跌幅居前

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月11日 - 台湾股市周三早盘下滑，台积电 和鸿海 跌幅居前，此前这两家公司公布的10月营收增长数据疲软。
0135GMT，台股加权股价指数 跌0.6%至8,482.34点，上日收报8,536.9点。
电子类指数 下滑0.8%，金融保险类指数 跌0.3%。
全球晶圆代工龙头--台积电下跌1%。该公司周二公布10月合并营收817.43亿台币，年升1.2%。
全球最大消费电子产品代工厂--鸿海下滑0.6%，此前公布10月营收上升7%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”