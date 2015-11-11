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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 10:04 BJT

台湾股市：早盘下跌，台积电与鸿海跌幅居前

路透台北11月11日 - 台湾股市周三早盘下滑，台积电 和鸿海 跌幅居前，此前这两家公司公布的10月营收增长数据疲软。

0135GMT，台股加权股价指数 跌0.6%至8,482.34点，上日收报8,536.9点。

电子类指数 下滑0.8%，金融保险类指数 跌0.3%。

全球晶圆代工龙头--台积电下跌1%。该公司周二公布10月合并营收817.43亿台币，年升1.2%。

全球最大消费电子产品代工厂--鸿海下滑0.6%，此前公布10月营收上升7%。(完)

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