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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 12:13 BJT

台湾股市：早盘下跌，外销订单出炉前人气谨慎

0338GMT，台湾加权股价指数 下跌0.3%至8,453.51点，昨日收高1.6%。

电子类指数 持平，金融保险类指数 跌1.0%。

全球晶圆代工龙头--台积电 大多持平至小跌。

台积电共同执行长魏哲家及刘德音周四在接受路透专访时表示，台积电2016年的资本支出不保守，金额不小；而第四季的营运预测应能达成。 (完)

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