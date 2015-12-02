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亚洲 | 2015年 12月 2日 星期三 12:03 BJT

台湾股市：受获利了结打压下滑，银行股下跌

路透台北12月2日 - 台湾股市周三下跌，因投资者对上日涨势获利了结，金融和电子类股下跌。

0342 GMT，加权股价指数 跌0.2%至8,446.33。周二收高1.7%。

电子类指数 跌0.2%，金融保险类指数 下滑0.3%。(完)

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