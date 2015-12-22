版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 11:24 BJT

台湾股市：盘中跟随海外市场上涨，但经济担忧挥之不去令买盘低迷

路透台北12月22日 - 台湾股市周二盘中上涨，跟随海外市场升势，但买盘低迷，因经济担忧挥之不去。

0259GMT，加权股价指数 上升0.2%至8,294.52点，上日收高0.3%。

电子类指数 和金融保险类指数 双双上涨约0.1%。

台湾主计总处周二公布，11月经季节调整后失业率为3.84%，高于上月的3.79%，并创一年来最高 。台湾经济部周一公布，11月外销订单金额较上年同期跌6.3%，劣于市场预估的下跌5.68%，为连八个月衰退 。这凸显了台湾经济已经陷入衰退的担忧。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐