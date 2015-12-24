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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 10:50 BJT

台湾股市：盘中在逢低买盘支撑下上涨，交通运输股表现亮眼

0213GMT，加权股价指数 升0.6%至8,364.66点，昨日收高0.3%。

电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 升0.6%。运输类指数 亦涨1.4%，受益于近期油价下跌。

虽然指标油价隔夜上涨，但布兰特原油昨日触及2004年7月以来最低。

万海航运 涨7.6%，阳明 亦涨3%。(完)

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