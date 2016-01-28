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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 10:28 BJT

台湾股市：早盘上涨，银行股和科技股领涨

电子类指数 上涨0.4%，金融保险类指数 升1.2%。

苹果 零部件供应商台积电 涨0.4%。

一些分析师称，台积电等供应商的股价已经消化了苹果假日季销售放缓的影响。(完)

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