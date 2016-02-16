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亚洲 | 2016年 2月 16日 星期二 09:50 BJT

台湾股市：早盘上涨，台积电带领权重股走高

路透2月16日 - 台湾股市周二早盘上涨，有望连续第二日收高，台积电 带领其它权重股走高，尽管这家全球晶圆代工龙头1月合并营收大减。

0120GMT，台湾加权股价指数 上涨0.8%至8,127.90点，昨日小幅收高。

台积电股价跳涨0.7%，周一公布1月合并营收708.6亿台币，按年减18.7%。

电子类指数 和金融保险类指数 分别上涨0.7%和1.6%。(完)

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