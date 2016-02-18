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亚洲 | 2016年 2月 18日 星期四 10:17 BJT

台湾股市：早盘跟随其他亚股上涨，台积电领涨

路透2月18日 - 台湾股市周四跟随亚洲其他股市上涨，台积电 股价触及近10个月高位领涨大盘，此前该公司公布的第一季财测鼓舞投资者。

全球晶圆代工龙头台积电股价一度上涨2%至151台币，为2015年4月以来最高，此前公司公布喜忧参半的1-3月季度财测。

0133GMT，台湾加权股价指数 上涨1.2%至8,315.37点，上日收报8,214.25点。

电子类指数 涨1.2%，金融保险类指数 上扬1.4%。(完)

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