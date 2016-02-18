台湾股市：早盘跟随其他亚股上涨，台积电领涨

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透2月18日 - 台湾股市周四跟随亚洲其他股市上涨，台积电 股价触及近10个月高位领涨大盘，此前该公司公布的第一季财测鼓舞投资者。
全球晶圆代工龙头台积电股价一度上涨2%至151台币，为2015年4月以来最高，此前公司公布喜忧参半的1-3月季度财测。
0133GMT，台湾加权股价指数 上涨1.2%至8,315.37点，上日收报8,214.25点。
电子类指数 涨1.2%，金融保险类指数 上扬1.4%。(完)
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。