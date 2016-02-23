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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 09:32 BJT

台湾股市：早盘上涨，追随美股和其他亚股涨势

路透2月23日 - 台湾股市周二早盘上涨，跟随美股隔夜涨势及亚洲其它股市走高。科技和金融股领涨。

0107GMT，台湾加权股价指数 涨0.3%至8,354.25点，昨日收高0.02%报8,326.68点。

电子类指数 升0.2%，金融保险类指数 涨0.6%。

亚洲股市升至七周高位，因此前受挫的能源和大宗商品市场显现活力，使投资者受到鼓舞；与此同时，欧洲货币因英国可能退出欧盟的担忧而受挫。(完)

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