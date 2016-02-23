台湾股市：早盘上涨，追随美股和其他亚股涨势

路透2月23日 - 台湾股市周二早盘上涨，跟随美股隔夜涨势及亚洲其它股市走高。科技和金融股领涨。

亚洲股市升至七周高位，因此前受挫的能源和大宗商品市场显现活力，使投资者受到鼓舞；与此同时，欧洲货币因英国可能退出欧盟的担忧而受挫。(完)