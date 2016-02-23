台湾股市：早盘上涨，追随美股和其他亚股涨势

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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路透2月23日 - 台湾股市周二早盘上涨，跟随美股隔夜涨势及亚洲其它股市走高。科技和金融股领涨。
0107GMT，台湾加权股价指数 涨0.3%至8,354.25点，昨日收高0.02%报8,326.68点。
电子类指数 升0.2%，金融保险类指数 涨0.6%。
亚洲股市升至七周高位，因此前受挫的能源和大宗商品市场显现活力，使投资者受到鼓舞；与此同时，欧洲货币因英国可能退出欧盟的担忧而受挫。(完)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20