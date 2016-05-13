台湾股市：早盘触及三个月低位，鸿海股价逆势上扬

路透台北5月13日 - 台湾股市周五续跌至三个月新低，跟随亚洲其它一些市场的跌势，台积电 等权重股下跌。

但全球最大电子零件制造商--鸿海 股价上涨1.4%，因公司宣布发放股利的计划盖过了第一季净利下滑的影响。