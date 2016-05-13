台湾股市：早盘触及三个月低位，鸿海股价逆势上扬

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月13日 - 台湾股市周五续跌至三个月新低，跟随亚洲其它一些市场的跌势，台积电 等权重股下跌。
0158GMT, 台湾加权股价指数 跌0.4%，至8,072.91点，盘中触及2月中旬以来最低水准。
电子类指数 跌下滑0.5%，金融保险类指数 降0.4%。
全球最大的芯片代工企业--台积电股价下挫0.7%。
但全球最大电子零件制造商--鸿海 股价上涨1.4%，因公司宣布发放股利的计划盖过了第一季净利下滑的影响。
亚股周五开盘处于守势，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 早盘跌0.3%，周线可能收低0.4%。(完)
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。