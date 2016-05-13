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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 10:31 BJT

台湾股市：早盘触及三个月低位，鸿海股价逆势上扬

路透台北5月13日 - 台湾股市周五续跌至三个月新低，跟随亚洲其它一些市场的跌势，台积电 等权重股下跌。

0158GMT, 台湾加权股价指数 跌0.4%，至8,072.91点，盘中触及2月中旬以来最低水准。

电子类指数 跌下滑0.5%，金融保险类指数 降0.4%。

全球最大的芯片代工企业--台积电股价下挫0.7%。

但全球最大电子零件制造商--鸿海 股价上涨1.4%，因公司宣布发放股利的计划盖过了第一季净利下滑的影响。

亚股周五开盘处于守势，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 早盘跌0.3%，周线可能收低0.4%。(完)

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