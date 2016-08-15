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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 10:42 BJT

台湾股市：小幅下跌，但目标为中国大陆市场的ETF上涨

不过一些以中国大陆市场为投资目标的ETF上涨。富邦上证正向2 和元大沪深300正向2 都上涨6%左右。(完)

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