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亚洲 | 2016年 9月 7日 星期三 12:28 BJT

台湾股市：盘中触及14个月高位，台积电带领电子股上扬

路透台北9月7日 - 台湾股市周三盘中上扬1%至14个月高位，跟随亚洲其它股市走高，台积电 股价一度跳涨3.35%，至纪录高位，领涨电子类股。

0400GMT，台湾加权股价指数 上涨91点至9,270.4点，为2015年7月初以来最高。

电子类指数 和金融保险类指数 分别上扬1.3%和0.5%。

美元周三下挫，亚洲股市升至一年高位，此前公布的数据显示美国服务业活动意外疲弱，浇熄了对美联储最早本月升息的憧憬。(完) (编译 许娜；审校 陈宗琦)

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