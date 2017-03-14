台湾股市：盘中上涨受技术性买盘提振；运输类股走高

路透台北3月14日 - 台湾股市周二盘中上涨，受技术性买盘提振，油价下跌带动运输类股上涨，也扶助了整体股市。 0144GMT，加权股价指数 涨0.5%至9,742.96点，上日收盘涨0.7%。 该指数过去一个月仍在9,600-9,800点区间波动。 电子类指数 上涨0.5%，金融保险类指数 则微升0.1%。 运输类指数 上扬0.5%，上日全球油价触及三个半月低位，因 担心美国产量上升，抵消了对石油输出国组织(OPEC)削减供应的乐观情绪 。 长荣航空 涨2.2%，华航 上扬1.9%。(完) (编译 汪红英/王丽鑫；审校 戴素萍)