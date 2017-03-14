版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 10:15 BJT

台湾股市：盘中上涨受技术性买盘提振；运输类股走高

    路透台北3月14日 - 台湾股市周二盘中上涨，受技术性买盘提振，油价下跌带动运输类股上涨，也扶助了整体股市。
    
    0144GMT，加权股价指数       涨0.5%至9,742.96点，上日收盘涨0.7%。
    
    该指数过去一个月仍在9,600-9,800点区间波动。

    电子类指数       上涨0.5%，金融保险类指数       则微升0.1%。
    
    运输类指数       上扬0.5%，上日全球油价触及三个半月低位，因
担心美国产量上升，抵消了对石油输出国组织(OPEC)削减供应的乐观情绪
。
    
    长荣航空         涨2.2%，华航         上扬1.9%。(完) (编译 汪红英/王丽鑫；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐