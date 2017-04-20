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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 12:22 BJT

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升

路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。

0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。

电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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