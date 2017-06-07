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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 11:18 BJT

台湾股市：盘中基本持平，欧美重大政经事件前市场弥漫谨慎情绪

(因应新闻内容调整，路透将取消台湾股市的每日盘中报导，台湾股市每日收盘稿仍将正常发送。若市场出现较大波动，新闻部会及时跟进。)

路透台北6月7日 - 台湾股市周三盘中基本持平，抹去盘初涨幅，本周稍晚几个重大政治和经济事件出炉前，海外市场弥漫谨慎情绪。

0245 GMT，台湾加权股价指数基本持平，报10,209.52点。上日收低0.2%。

周四英国大选、欧洲央行政策决定和美国联邦调查局(FBI)前局长科米在参议院作证前，市场参与者对大举押注谨慎以待。

电子类指数上升0.1%，金融保险类指数跌0.2%。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)
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