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亚洲 | 2016年 10月 19日 星期三 13:12 BJT

台湾股市：盘中跟随亚洲股市上升，台积电跳涨

路透台北10月19日 - 台湾股市周三盘中跟随亚洲股市上涨，全球晶圆代工龙头台积电等电子股领涨。

0446GMT，台湾加权股价指数 上升0.7%至9,288.49点。上日收高，报9,222.58点。

电子类指数 上升0.6%，金融保险类指数 上涨0.2%。

台积电 跳升1.3%。(完)

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