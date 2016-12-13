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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 12:26 BJT

台湾股市：在谨慎交投中小幅走高，金融类股领涨

国泰金最多上涨0.7%。富邦金 涨幅一度达1.8%。

亚洲股市周二走势忐忑，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议以寻求美国货币政策线索，油价在上冲至18个月高位后回落。(完)

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