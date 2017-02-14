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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 12:43 BJT

台湾股市：持平，触及20个月高位后投资者心态谨慎

路透台北2月14日 - 台湾股市周二基本持平，回吐之前涨幅，因投资者在政府周三公布季度经济展望之前心态谨慎。此前台股一度升至20个月高位。

截至0411GMT，加权股价指数持平于9,710.93点。该指数上日收高0.5%。

加权股价指数周二一度接近9,800点关口，且盘中一度触及2015年5月来高点9,760.01点。该指数周一突破9,700点。

电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数跌0.2%。

台湾统计机构周三将公布最新经济增长展望，和去年第四季国内生产总值(GDP)修正值。1月底出炉的初步数据显示，台湾10-12月GDP增速为近两年最快，但增长势头放缓。(完) (编译 杜明霞；审校 于春红)
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