台湾股市：持平，触及20个月高位后投资者心态谨慎

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透台北2月14日 - 台湾股市周二基本持平，回吐之前涨幅，因投资者在政府周三公布季度经济展望之前心态谨慎。此前台股一度升至20个月高位。
截至0411GMT，加权股价指数持平于9,710.93点。该指数上日收高0.5%。
加权股价指数周二一度接近9,800点关口，且盘中一度触及2015年5月来高点9,760.01点。该指数周一突破9,700点。
电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数跌0.2%。
台湾统计机构周三将公布最新经济增长展望，和去年第四季国内生产总值(GDP)修正值。1月底出炉的初步数据显示，台湾10-12月GDP增速为近两年最快，但增长势头放缓。(完) (编译 杜明霞；审校 于春红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。