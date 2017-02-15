台湾股市：盘中上涨，追随海外市场

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透台北2月15日 - 台湾股市周三盘中上涨，受海外市场及外资买盘提振。
亚洲股市上扬；此前美股周二再创新高，市场对美国下个月升息的预期上升，提振银行类股。
0121 GMT，台湾加权股价指数上涨0.3%至9,742.68点。上日上涨0.1%，在外资买盘支撑下来到2015年5月中以来最高收位。
电子类股上涨0.3%，金融保险类指数升0.1%。
交投活跃的个股中，友达涨3.4%，群创光电升2.4%。
政府将在盘后公布去年第四季GDP修正数据时，发表对国内经济前景的最新展望。
1月底公布的初值数据显示，去年第四季经济增速为近两年来最快，但增速正在放缓。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 张涛/王颖)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。