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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 09:58 BJT

台湾股市：盘中上涨，追随海外市场

路透台北2月15日 - 台湾股市周三盘中上涨，受海外市场及外资买盘提振。

亚洲股市上扬；此前美股周二再创新高，市场对美国下个月升息的预期上升，提振银行类股。

0121 GMT，台湾加权股价指数上涨0.3%至9,742.68点。上日上涨0.1%，在外资买盘支撑下来到2015年5月中以来最高收位。

电子类股上涨0.3%，金融保险类指数升0.1%。

交投活跃的个股中，友达涨3.4%，群创光电升2.4%。

政府将在盘后公布去年第四季GDP修正数据时，发表对国内经济前景的最新展望。

1月底公布的初值数据显示，去年第四季经济增速为近两年来最快，但增速正在放缓。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 张涛/王颖)
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