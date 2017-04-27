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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 10:23 BJT

台湾股市：盘中下跌，汽车和金融保险股均挫低

    路透台北4月27日 - 台湾股市周四下跌，基本追随亚洲股市走势，并
终结了本周的涨势；台币亦从上日触及的两年半盘中高位回撤。
    
    亚股下挫，此前美国的税改计划未能鼓舞投资者，但全球经济增长前
景和欧洲政治风险相关忧虑的缓解，仍支撑市场人气。

    0157GMT，台湾加权股价指数       跌0.14%至9,842.22点，周三收
高0.2%。
    
    汽车类指数       领跌，下滑0.71%。金融保险类指数       下挫0
.3%。
    
    交投活跃的个股中，永丰金         下滑0.75%。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 李爽)
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