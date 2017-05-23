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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 09:58 BJT

台湾股市：权重股引领大盘小涨，但曼彻斯特爆炸案相关担忧限制涨势

路透台北5月23日 - 台湾股市周二小涨，台积电等权重股领涨。不过，英国警方称将曼彻斯特爆炸案视为可能的恐怖袭击后，相关的担忧令涨势受限。

0127GMT，加权股价指数涨0.1%至10,007.04点，上日则收涨0.5%。

电子类指数上涨0.2%，金融保险类指数下跌0.1%。

全球晶圆代工龙头台积电股价上涨0.2%。

周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤，英国警方表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。(完) (编译 侯雪苹/许娜；审校 张若琪/戴素萍)
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