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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 09:54 BJT

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨

路透台北5月24日 - 台湾股市周三盘中随同其他亚股一道上扬，为连续第三日上涨，电子及金融权重股领涨。

0123 GMT，加权股价指数涨0.3%至10,042.10点；上日收涨0.1%，报10,007.84点。

电子类指数涨0.2%，金融保险类指数涨0.2%。

交投最活跃的个股中，国泰金和富邦金均涨约0.2%。

据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。

台币兑美元下跌0.019台币，至30.185台币。

今年迄今台币累计上涨近8%，在主要亚币中表现仅次于韩元。

为了避免被美国列为汇率操纵者，台湾央行已降低通过市场干预压低台币的力道。(完) (编译 侯雪苹/许娜；审校 张若琪/杜明霞)
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