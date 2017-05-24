台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月24日 - 台湾股市周三盘中随同其他亚股一道上扬，为连续第三日上涨，电子及金融权重股领涨。
0123 GMT，加权股价指数涨0.3%至10,042.10点；上日收涨0.1%，报10,007.84点。
电子类指数涨0.2%，金融保险类指数涨0.2%。
交投最活跃的个股中，国泰金和富邦金均涨约0.2%。
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
台币兑美元下跌0.019台币，至30.185台币。
今年迄今台币累计上涨近8%，在主要亚币中表现仅次于韩元。
为了避免被美国列为汇率操纵者，台湾央行已降低通过市场干预压低台币的力道。(完) (编译 侯雪苹/许娜；审校 张若琪/杜明霞)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为