台湾反服贸学运代表宣布周四退场

路透台北4月8日 -在立法院长王金平做出关键声明后，台湾反服贸学运代表周一晚间称，将于周四(10日)下午六点退出占领的立法院议场。这场24年以来规模最大的学运，可望就此和平落幕。

台湾领导人马英九也立即发表声明称，肯定学生们决定退出议场，让立法机构恢复正常运作，审议民生法案，这也符合了绝大多数人的期待。

〞我们释出了极大的善意，退出议场回到社会，希望马政府不要辜负同学们做出这样的善意。〞学运总指挥林飞帆说。

不过双方对于两岸协议监督条例立法与两岸服务贸易协议审查的处理顺序，还是各说各话。

学生在发表的声明强调，要求朝野立委恪守职责，进行两岸监督机制的立法工作，尊重多数民意，在法制化完成之前，不得审查服贸协议。

但马英九则指出，立法院长王金平的声明并未反对服贸协议逐条审查。事实上，根据民调显示，多数人都赞成两岸协议监督条例尽速完成立法，同时进行服贸协议逐条审查。因此，王金平的看法与政府的一贯主张并不冲突。

马英九也呼吁朝野立委能在最短时间内付委审查，并请王金平出面协调朝野党团，让两岸协议监督条例在本会期内尽早完成立法。

王金平于周日率领朝野立委进入被学生占领的议场，并宣读声明称，在两岸协议监督条例草案完成立法前，将不召集两岸服务贸易协议的党团协商会议。

台湾行政院院会于上周四通过两岸协议监督条例草案，以回应反服贸学运诉求之一的将两岸协议监督机制法制化。该草案将送立法院审议。

自3月18日反服贸学生占领立法院以来，这项被称为〞太阳花学运 〞的抗争活动已长达22天。(完)

(记者 董永年)

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