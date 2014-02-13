马年股市趋吉避凶之道--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

中国人不是常说「马到成功」吗？怎么全球股市在马年开头便溃不成军。还有句话是这么说的：「一月行情，确定了一整年的走势。」（Asgoes January, so goes theyear.）这又是市场的另一个坏兆头。姑且先把这些放一旁，今年股市还是有乐观的理由。

首先，近来股市疲弱不振，我认为中国脱不了关系。中国很明显地已成为全球经济的重要成员，套用前述的俗谚「中国经济强弱，牵动全球经济的强弱。」（As goes China, so goes theWorld.）中国对全球经济的影响，始于三中全会所释放的最初讯息，分析师将之美化为「在成长与改革间，完美平衡的政策」。

然而，一如政府过度控管的经济一般，中国面临政策退场冲击的两难，也就是所谓的道德风险。尤其是，每回北京当局实行经济紧缩政策，投机者便纷纷投入不动产市场；不需要太高的智商也知道，一旦政府放宽紧缩政策，房价肯定会弹升。换句话说，政府的政策起了反作用，原本是要限制房价的，却变成鼓励逢低炒房。

面对这种局面，唯一的解决之道，就是将紧缩期间延长到超乎任何人的想像。一月正好就是市场意识到真实的状况，也成为市场大跌的部分原因。中国要摆脱道德风险陷阱，就要将信用紧缩政策的时间，延长到让所有人都猜不到时才结束。

但在投资策略方面，还有一个更重要的关键，我们要了解的不是事物的真相，而是全体投资人的看法。事实上，我们永远不会了解全球市场和经济状况的全貌，等到完全掌握状况，也来不及做任何因应措施了。

所幸，要了解投资人的想法其实容易多了，主要来源就是财经媒体。媒体上充满如经济资料、政策走向、企业讯息等「事实」，但这些都只是历史事件，更进一步地探讨和预测，往往带有偏见或立场；媒体的角色比较类似啦啦队，而非分析师。更重要的是，媒体和专家对普罗大众的影响力，如果看法愈负面，对市场就愈正面。因为媒体报导得愈负面，投资人就会尽可能提高投资组合中，现金或债券等安全资产的比率，这也表示，场外有很多资金等着进入股市。最近的状况就是如此。

我经常说，在投资策略上，要听专家说的，但别照着做；如果专家们的看法是一面倒的观点，不论正面或负面，反向操作就对了。

投资人在经历二○○八年股市崩盘后，目前还处于信心恢复阶段，或许我们可以发现，一整个世代的投资人对股市抱着避之惟恐不及的态度，这也表示，目前还有许多资金在等待进入股市的时机。

尽管短期股市动荡难免，但我相信逢低买进会是成功的策略，至少马年会是如此。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。