台湾科技股风光不再 “中国概念股”成中流砥柱

台北一家股交所内的财神人偶，摄于2014年2月5日。 REUTERS/Stringer

* 台湾股市中，“中国概念股”表现超越科技股

* 这样的趋势反映出全球制造业的变化

* “后苹果”时代，台湾科技企业的未来堪忧

路透台北2月6日 - 台湾科技股正逐渐褪去光环，因外国投资者现在热衷购买的是那些在中国大陆有较多业务的台湾公司股票。

投资者称这类股票为“中国概念股”，认为它们的前景要好于传统的科技股，因为后者在很多方面反映的是过去而非将来。

根据摩根大通数据，按市值计算，截至2013年年底的中国概念股在台湾股市的比重上升到40%，为13年来最高，并且还会继续上升。相反，科技股.TELI的比重九年来首次降至50%以下。

中国概念股在中国拥有大量业务，是特斯拉汽车(TSLA.O)、耐克(Nike)(NKE.N)和瑜伽服饰业者Lululemon(LULU.O)等不同类型产业的供应商。在中国大陆风头盖过沃尔玛的高鑫零售(6808.HK)由台湾的润泰集团部分控股。

“科技股左右台湾市场的辉煌时期已经一去不返了，”摩根富林明台湾金砖基金经理叶鸿儒说。他的基金2013年的投资回报为34%，加权股价指数.TWII涨幅仅为12%。

“这些公司成立将近30-50年，”群益投信基金经理人沈万钧谈及中国概念股时这样说道。他对这类股票也持看多观点。

“在这个过程中，他们的大多数竞争对手已经被挤出市场，因此他们能够开发那些不会被轻易取代的高端产品，”他说。

**艳惊四座产品难产**

市场主流之所以从科技股转向中概股，是因为投资者担心苹果和三星电子等企业现在难以推出“艳惊四座”的产品，且面临来自中国同业的激烈竞争。

叶鸿儒称，苹果的创新已经发挥到极致，变不出太多新把戏。他们今年推出iPhone 6后，其高端机种需求将放缓。

“三星处境也同样艰难。对其获利增长已经触顶的担忧日益升温，”他说。“三星今年没有什么引人瞩目的新品展示给消费者，苹果2015年也没有。”

2013年初以来，“苹果概念股”鸿海(2317.TW)和台积电(2330.TW)(TSM.N)分别涨4%和9.3%，落后于大盘12.8%的涨幅。

苹果把中国深圳欧菲光科技股份有限公司(002456.SZ)和歌尔声学(002241.SZ)等中国大陆企业加入到供应链中，以维持稳定性，这进一步打压这些台湾供应商。

相比之下，儒鸿企业(1476.TW)则大涨208%，特斯拉汽车供应商贸联控股(3665.TW)飙升266%。

群益的沈万钧说，过去三年，外资持有儒鸿股份从此前的300万股增加到9,000万股；该公司的主要客户包括耐克公司(耐吉/Nike)、Lululemon及Under Armour (UA.N)。

过去一年上涨的其他中国概念股包括特斯拉另一供应商--和大工业股份有限公司(1536.TW)、自行车厂商美利达(9914.TW)和全家便利商店5903.TW。

复华投信基金经理王博琪表示，虽然中国概念股表现很好，但现在也有一些疑虑，担心他们的估值过高。

“后苹果时代台湾要怎么办？中资企业正在追赶。他们的规模要大得多，客户群要大得多，”摩根大通的叶鸿儒说。“看一下鸿海扩张的所有产能...这两项因素让我们感到担忧。“(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 李春喜/张明钧)

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