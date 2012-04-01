陆客台湾自由行新增十城市

路透台北4月1日电---台湾观光局、陆委会周日同步宣布,新一批陆客自由行的来台城市将新增十个,不过将分二阶段实施,首阶段六个城市将於本月28日施行.而单日来台的人数也从500人上调至1,000人.

此议题在延宕多日後,于中国国务院副总理李克强与台湾副总统当选人吴敦义在博鳌会面当日宣布.

台湾观光局发布的新闻稿指出,在两岸小两会(台湾海峡两岸观光旅游协会、大陆海峡两岸旅游交流协会)经过多次磋商後,双方同意第二批开放的试点城市包括天津、重庆、南京、广州、杭州、成都、济南、西安、福州及深圳10个城市.

不过考量试点城市开放的准备程度等因素,将分两阶段实施,第一阶段先启动天津、重庆、南京、广州、杭州、成都六个城市.第二阶段的四个城市於今年年底前视准备情形尽早启动.

此外,大陆方面也将公布新增试点城市的组团社名单.

陆客至台湾观光自由行於去年6月28日开始实施,首批大陆试点城市为北京、上海及厦门三个城市,至今约有5.6万人次至台湾旅游.加计此次开放的十个城市,至今年底将有13个城市成为陆客自由行的客源.

此前台湾交通部观光局预估,在航班增加等有利因素带动下,今年来台旅客人次目标将达660万,较去年的600万增加10%.其中高居首位的大陆观光客预估可达200万人次,较去年逾170万人也增加逾10%.(完)