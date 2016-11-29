台湾智库称台湾仍可寻求加入TPP 也应寻求与美签双边投资协定

路透台北11月29日 - 台湾重要民间智库--中华经济研究院旗下WTO及RTA中心副执行长李淳周二称，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)若无美国加入，未来仍可能成为TPP 11--即没有美国参与的自由贸易组织，台湾仍有加入契机；此外，台湾也应寻求与美国签订双边投资协定。

他在一场研讨会表示，美国的退出，使日本可能成为未来TPP的主导国家，为了增加TPP贸易组织成员的经济量体，日本仍可能寻求南韩或台湾加入以扩充经济量体。

〞反而是一个机会。〞李淳说，至于台湾加入由中国主导的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)的可能性，则是相当的小，因政治敏感性很高。

美国战略暨国际研究中心资深研究员王晓岷则表示，在美国总统当选人川普(特朗普)已宣布要退出TPP后，台湾可以先检视自身能做的自由贸易签定的法规程序以及相关法规的定位，未来亦可寻求与美国双边的投资协定(BIA)的签定。

他并称，台湾更应该开放自己各项条件，给予各国投资；各国投资台湾愈多，台湾愈得以分散风险。

〞TPP的程序还比BIA复杂许多，BIA签订还更单纯些，只要台美同意就可以，不必管其他国家。〞王晓岷说。

远景基金会执行长赖怡忠则认为，据他观察，近年全球贸易量明显减少，从航运大公司倒闭等事件，可以大胆推测，全球化的顶峰可能已经过了，现在正在走下坡。

美国总统当选人特朗普先前已发布视频，公布他明年1月20日上任首日将采取的行动，其中包括让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。在特朗普表态将退出后，TPP支持者称，TPP几乎已无运作可能，这为中国担任区域贸易领头羊开道。(完)