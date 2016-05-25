重启两岸货贸谈判无时间表 寻求加入TPP和RCEP--台湾经济部长

路透台北5月25日 - 台湾新任经济部长李世光周三表示，重启两岸货品贸易谈判没有时间表，必需立法院和全民有共识；至于对外则积极寻求双边及多边的贸易协商，其中包括加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)和RCEP(东南亚区域全面经济伙伴协定)。

他在上任后首次记者会中称，两岸监督条例仍在立法院尚未三读通过，不管是货贸协议或服贸协议，未来仍需要监督条例通过后才能执行，因此目前谈也没有用。

〞货贸需要监督条例，...所以现在(两岸)谈货贸也没有用，不能执行，有落差。〞李世光说。

两岸货品贸易协议原先双方在去年已有过多次局长层级的谈判，但今年1月台湾选举过后，因民进党的蔡英文取得胜利，双方后续协商即告中断。

蔡英文上周五在就职演说中表示，新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制。

新华社上周六则引述中国国务院台办发言人马晓光指出，只有确认坚持“九二共识”这一体现一个中国原则的共同政治基础，两部门联系沟通机制才能得以延续。

**寻求加入TPP和RCEP**

李世光并表示，目前中国占台湾出口的四成以上，关系已相当紧密，但“鸡蛋不能放在同一个篮子里”，因此持续积极寻求双边及多边的经贸协商，包括寻求加入TPP和RCEP。

他同时指出，台湾必须以出口和内需作为成长的双引擎，特别是内需部分要提振投资和消费。

李世光1959年生，先前为台湾大学教授，为美国康乃尔大学博士。

蔡英文日前与美国联邦国会议员团见面时，再度向他们提及台湾积极争取加入TPP第二轮协商的意愿，并希望美国国会未来能给予台湾协助。

台湾财政部此前公布，4月出口金额较上年同期减6.5%，优于市场预期；此次并为连续第15个月衰退，创史上最长衰退纪录。(完)