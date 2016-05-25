重启两岸货贸谈判无时间表 寻求加入TPP和RCEP--台湾经济部长

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透台北5月25日 - 台湾新任经济部长李世光周三表示，重启两岸货品贸易谈判没有时间表，必需立法院和全民有共识；至于对外则积极寻求双边及多边的贸易协商，其中包括加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)和RCEP(东南亚区域全面经济伙伴协定)。
他在上任后首次记者会中称，两岸监督条例仍在立法院尚未三读通过，不管是货贸协议或服贸协议，未来仍需要监督条例通过后才能执行，因此目前谈也没有用。
〞货贸需要监督条例，...所以现在(两岸)谈货贸也没有用，不能执行，有落差。〞李世光说。
两岸货品贸易协议原先双方在去年已有过多次局长层级的谈判，但今年1月台湾选举过后，因民进党的蔡英文取得胜利，双方后续协商即告中断。
蔡英文上周五在就职演说中表示，新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制。
新华社上周六则引述中国国务院台办发言人马晓光指出，只有确认坚持“九二共识”这一体现一个中国原则的共同政治基础，两部门联系沟通机制才能得以延续。
**寻求加入TPP和RCEP**
李世光并表示，目前中国占台湾出口的四成以上，关系已相当紧密，但“鸡蛋不能放在同一个篮子里”，因此持续积极寻求双边及多边的经贸协商，包括寻求加入TPP和RCEP。
他同时指出，台湾必须以出口和内需作为成长的双引擎，特别是内需部分要提振投资和消费。
李世光1959年生，先前为台湾大学教授，为美国康乃尔大学博士。
蔡英文日前与美国联邦国会议员团见面时，再度向他们提及台湾积极争取加入TPP第二轮协商的意愿，并希望美国国会未来能给予台湾协助。
台湾财政部此前公布，4月出口金额较上年同期减6.5%，优于市场预期；此次并为连续第15个月衰退，创史上最长衰退纪录。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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