大陆新增10个赴台个人游城市 新增47家赴台游组团社

路透北京7月18日 - 中国大陆和台湾周五宣布新增第四批10个赴台个人游城市，同时大陆方面新增47家赴台游组团社，并开放厦门市暂住居民赴金门旅游天数由一天延长至两天。

新增的10个城市包括：哈尔滨、太原、南昌、贵阳、大连、无锡、温州、中山、烟台、漳州，8月18日正式启动。

该协议是在第六届海峡两岸旅游交流圆桌会议上达成的。根据协议，允许符合条件的大陆居民异地递交大陆居民往来台湾通行证及签注申请，先行开放个人游城市取消查验赴台旅游组团社发票。