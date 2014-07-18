大陆新增10个赴台个人游城市 新增47家赴台游组团社

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月18日 - 中国大陆和台湾周五宣布新增第四批10个赴台个人游城市，同时大陆方面新增47家赴台游组团社，并开放厦门市暂住居民赴金门旅游天数由一天延长至两天。
新增的10个城市包括：哈尔滨、太原、南昌、贵阳、大连、无锡、温州、中山、烟台、漳州，8月18日正式启动。
该协议是在第六届海峡两岸旅游交流圆桌会议上达成的。根据协议，允许符合条件的大陆居民异地递交大陆居民往来台湾通行证及签注申请，先行开放个人游城市取消查验赴台旅游组团社发票。
“目前两岸旅游交流合作呈纵深化发展趋势。”海峡两岸旅游交流协会会长邵琪伟说。
两岸双向旅游市场规模和效益继续扩大。上半年，大陆居民赴台旅游人数达160万人次，同比增长44%。其中，团队旅游近110万人次，同比增长22%，个人游50万人次，同比增长141%。
台湾同胞到大陆旅游人数达254万人次，同比增长3.7%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。