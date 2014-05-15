台湾成立越南暴动因应小组 将向越南政府求偿

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透台北5月15日 -台湾行政院周四表示，已成立跨部会的“越南暴动事件因应小组”，除持续透过外交管道向越南政府要求恢复社会秩序外，将待事件平稳后，进行求偿与权益保障工作。
行政院发布新闻稿表示，昨晚台湾领导人马英九已召开国安高层会议，行政院依据指示，成立“越南暴动事件因应小组”，将于今天下午召开首次会议。
新闻稿引述行政院长江宜桦说法称，交通部昨已紧急协调航空公司加大机型，今天则进一步要求加开班机。昨晚马英九也指示，如越南情势持续恶化，无法获得控制，将全面性接返国人，但越南的暴动似已得到相当控制。
江宜桦指出，台商在越南的投资权益及灾后求偿事项，将请经济部掌握相关讯息，要求越南政府或是由官方责成滋事暴民应付出应有赔偿，争取台商最大权益。
外交部门今日表示，以台资名义在越南登记成立的台商共有2,287家，越南台商加计眷属约有4万人。在平阳省及同奈省台商工厂遭纵火者计有30家，遭破坏台商工厂家数及损失金额仍待统计。
越南的反华暴乱周二在南部工业区爆发，起因是中国在南海搭建油井设施，而越南则声称对这一海域拥有主权。台资企业成为暴乱中的主要受害者，暴徒将其误认为是中国大陆所有。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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