台湾立法院长王金平成功保有党籍 下周将主持立法院开议

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透台北9月13日 - 台湾立法院长王金平成功保有国民党籍。台北地方法院周五裁准其以担保金担保，继续保留行使国民党党员职权的权利。也就是说，王金平仍能保有立法院长及立法委员身分。
国民党委托律师陈明表示，一定会在10天内依法提出抗告。王金平的委任律师许英杰则称，感谢法官在关键时刻，做出关键、正确决定。
由于立法院将在17日开议，王金平仍将以院长身分主持会议。届时国民党籍的行政院长江宜桦能否顺利上台进行施政报告，料成为外界高度关注的焦点。
国民党考纪会于周三召开会议后决议，以〞损害党之声誉〞为由，撤销立法院长王金平党籍。依据国民党规定，党员若遭撤销党籍处分，至少需经过一年才可申请恢复党籍。王金平随即委托律师向台北地方法院提出确认党籍存在的民事诉讼，并提出假处分。
国民党主席、台湾领导人马英九已表示，希望国民党籍立法院长王金平能知所进退，主动请辞立法院长、国民党不分区立法委员的职务。外界认为，马、王之争可能令政治动荡不安，扰乱金融市场安定。
根据本地电视台TVBS民调显示，民众对马英九的满意度只剩11%。(完)
(记者 董永年; 审校 黄凯)
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