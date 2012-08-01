台风“苏拉”迫近 台湾和大陆高度警戒

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透台北/北京8月1日电---台湾周三对该岛大部分地区发布暴雨和强风警报，因缓慢移动的台风“苏拉”正渐渐靠近。中国国务院总理温家宝则要求相关部门保持最高警戒，确保人民群众生命财产安全。
台湾气象部门表示，台风“苏拉”近中心最大风速约为每小时119公里，本周未来时间可能给台湾部分地区带来1,000毫米的降雨量。
台北周三出现强降雨，该市政府部门将在今日晚些时候决定是否下令周四暂停商业和关闭金融市场。
新华社报导称，台风“苏拉”预计将影响福建和浙江两省。
台风“达维”在深入内陆地区的途中预计将从周四开始影响上海北部。
据新华社报导，温家宝要求相关部门加强准备工作，将确保人民生命安全放在首位。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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