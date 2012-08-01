台风“苏拉”迫近 台湾和大陆高度警戒

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错

路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。