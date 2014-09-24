台湾当局因小米手机可能存网络安全隐患对其展开调查

路透台北9月24日 - 台湾当局正在调查小米是否存在网络安全威胁，并将在三个月内做出决定。

目前尚不清楚该调查是否会导致小米智能手机在台湾遭到封杀。

台湾行政部门周二在网站上发布声明称，部分小米手机存在自动回传用户数据至其北京服务器的情况。

上述声明还表示，日本即时通讯工具Line也因存在安全隐患，将会被禁止在台湾公务部门的计算机上使用。

Line东京发言人对路透表示，公司正调查此事，但不会提供更多细节。

小米公司拒绝置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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