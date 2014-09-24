台湾当局因小米手机可能存网络安全隐患对其展开调查

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透台北9月24日 - 台湾当局正在调查小米是否存在网络安全威胁，并将在三个月内做出决定。
目前尚不清楚该调查是否会导致小米智能手机在台湾遭到封杀。
台湾行政部门周二在网站上发布声明称，部分小米手机存在自动回传用户数据至其北京服务器的情况。
上述声明还表示，日本即时通讯工具Line也因存在安全隐患，将会被禁止在台湾公务部门的计算机上使用。
Line东京发言人对路透表示，公司正调查此事，但不会提供更多细节。
小米公司拒绝置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。