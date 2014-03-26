台湾人民币曝险风险可控 但台币与人民币同向连动--美林美银

路透香港3月25日 -投行美林美银发布报告指出，台湾人民币存款近来成长快速，不过，曝险部位仅占台湾的银行所有资产约5%，风险可控。

此外，关于投资者所承作的结构式期权TRF，该行指出，由于台湾本地规定较为严格，多数台资银行是透过香港分支机构出售该结构式期权，且银行并未持有风险敞口。

不过，美林美银指出，台币人民币连动性高，在人民币波动之际，建议投资者作空台币，或卖权价差。

该投行指出，根据其模型，自2008年雷曼金融危机以来，台币与韩元是唯一两种与人民币连动性增加的货币。台币在30.90将是重要观察水平。

台币兑美元收高0.3分至30.619，连续第二个交易日微升。

先前的人民币长期单边升值，以及人民币离岸中心的推动，令不少离岸市场人民币存款快速累积，台湾至2月底人民币存款余额已达2,470.51亿，较1月底的2,145.22亿大增15.2%，但占总存款的比重约为3%，低于香港的12%。

市场并传出台湾金管会及韩国央行均对辖内银行人民币业务进行检查。不过金管会稍早表示，原先即规划针对台湾七家银行金融行销部门(TMU)的法人衍生性商品业务进行金检，是正巧碰上人民币波动较大而引关注。（完）

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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