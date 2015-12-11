紫光集团将568亿台币认购矽品私募股权 成最大股东

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透台北12月11日 - 台湾大型半导体封测厂--矽品(2325.TW)周五称，与中国紫光集团策略联盟，紫光将认购矽品私募股权金额达568亿台币，持有矽品增资后股权的24.9%，并取得一席董事。
新闻稿称，紫光将以每股55台币认购矽品股权。在认购股权后，紫光将成为矽品的第一大股东。
紫光并已承诺遵守台湾政府针对陆资投资半导体封测产业的规范，包括提出产业合作策略且对矽品不具控制力等。
全球半导体封测大厂--日月光(2311.TW)8月宣布，以每股45台币公开收购矽品股权，以矽品当时收盘价33.5台币计，溢价高达34.33%；9月并已宣布成功收购同业矽品约25%股权。
当时为反制日月光，矽品还曾与全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密(2317.TW)签订策略联盟合作意向书，双方将以增资换股方式互相持股。(完)
(记者 洪淑珍/高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。