紫光集团将568亿台币认购矽品私募股权 成最大股东

路透台北12月11日 - 台湾大型半导体封测厂--矽品(2325.TW)周五称，与中国紫光集团策略联盟，紫光将认购矽品私募股权金额达568亿台币，持有矽品增资后股权的24.9%，并取得一席董事。

新闻稿称，紫光将以每股55台币认购矽品股权。在认购股权后，紫光将成为矽品的第一大股东。

紫光并已承诺遵守台湾政府针对陆资投资半导体封测产业的规范，包括提出产业合作策略且对矽品不具控制力等。

全球半导体封测大厂--日月光(2311.TW)8月宣布，以每股45台币公开收购矽品股权，以矽品当时收盘价33.5台币计，溢价高达34.33%；9月并已宣布成功收购同业矽品约25%股权。

当时为反制日月光，矽品还曾与全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密(2317.TW)签订策略联盟合作意向书，双方将以增资换股方式互相持股。(完)