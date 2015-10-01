专访：马英九称台湾经济受挫是全球现象 努力洽谈经济合作协定

* 台湾近期经济受挫是全球现象

* 仍努力洽谈经贸合作

* 片面改变现况对两岸都不利

记者 JEAN YOON/高洁如/吴贞瑢

路透台北10月1日 - 台湾总统马英九表示，台湾近期经济成长遭遇困难不全是和大陆的经贸关系紧密的问题，是一个世界性现象；目前台湾仍努力与各国洽签自由贸易协定，以改善经贸环境。

马英九周四接受路透专访时指出，世界各国都有经济发展迟缓的问题，大陆是其中之一而已。台湾是一个小而开放经济体，经济成长70%要靠出口，因此在全球经济成长不佳下，台湾受的影响要比其他不仰赖出口为成长重心的国家为大。

〞换句话说，我们不可能把所有的鸡蛋放在一个篮子里，但是也不可能忽略大陆这个最大的篮子。〞马英九说。

马英九上任初始即遭遇2008年雷曼倒闭后引发的全球金融风暴。2009年因经济成长率大幅衰退，当年行政院举债858亿台币，发放消费券以刺激本地消费，但成效不如预期，颇受争议。当年经济成长率为负1.57%，创下纪录以来新低。

不过随着全球央行纷纷祭出宽松货币政策以刺激经济发展，2010年台湾的经济也跟着全球景气复苏，当年经济成长大幅反弹达10.63%，创下23年以来最高，纪录的前高是1987年的成长12.70%。

中国大陆今年经济成长遭遇逆风，第三季国内生产总值(GDP)增速破七的风险上升。而台湾行政院主计总处周四表示，今年GDP年增率要达到1%有难度，将在11月再度下修1.56%的预估目标，而1.56%年增率为六年来的低位。

马英九表示，两岸经贸关系是动态的，很难说大陆占台湾出口的比重，下降到什么比例是最适当的。比如台湾和东协国家的贸易量近年的占比由14%增至19%，其他地区如新兴国家伊斯兰区也增加。但中国占台湾的出口比例还是非常的高。

他也表示，台湾与大陆经贸成长最快的阶段是他上任前八年间。当时大陆(含香港)占台湾的出口由24%增至40%，2003年开始，中国大陆就是台湾最大的贸易国，但自从他上任后分散出口地区，把对中国出口比例降低至39%。

他指出，目前还有另一个现象，台商在大陆原有九万多家，但现在逐渐跑到越南、印尼和其他的东南亚国家去，这很正常。台湾是自由的经济体，政府不会管厂商到那里去，政府该做的是创造一个自由安全的环境。

**仍努力洽谈经贸合作**

台湾近年和新加坡签订了〞台星经济伙伴协议〞、及纽西兰签订〞台纽经济合作协议〞，被视为是台湾对外经贸关系的重要进展。先前传出台湾与澳洲、印度、菲律宾等国家有意洽签经济合作协议，但迟未有结果。

马英九表示，目前政府仍在努力与各国洽谈自由经贸协定的可能性。

他表示，政府相当重视东南亚关系，台湾与东南亚国家签了至少35个协议，但不管怎么发展，台湾跟大陆的关系仍相然相当很重要。因为历史、文化、种族因素，台湾不可能不跟大陆往来。

〞到明年5月，不敢说绝对没有但是会努力。在努力洽谈中，〞马英九说。

**片面改变现况对两岸都不利**

马英九今年65岁，他于2008年代表国民党参选并当选总统，并于2012年竞选连任成功。他的上任开启了两岸交流加速深化的新页。

2008年马英九上任，当年7月间两岸即开始周末包机、平日包机，两岸直航后，民众往返更加便利，2009年也开始了两岸定期航班，更进一步扩大两岸人民的观光。金融方面双方也扩大了金融往来及加强监理合作。

2010年两岸间更签署了海峡两岸经济合作架构协议(ECFA)，这份协议奠定了两岸在经济合作上的基础，双方以此为合作架构，陆续签订了〞投资保障和促进协议〞、〞海关合作协议〞、〞货币清算合作备忘录〞等。

但尽管马英九上任后与中国大陆关系大为拉近，但基层民众显然并未感受其惠，随着近年贫富差距的扩大，台湾社会对马英九政府与中国大陆的亲近关系疑虑更深。

2014年3月间，以学生为主的团体，因反对立法院强行通过〞两岸服务贸易协议〞，因此发起占领立法院的社会运动--太阳花运动。学生占领立法院超过三周，瘫痪议会，之后也发起为数十万人的大型游行。

此事件后，马政府随后在立法院推动两岸协议监督机制。但两岸间的交流出现停滞，尤其两岸后续的经贸协议谈判方面，未见显着进展。

马英九认为，必须让大陆方面了解，片面改变现况而且用非和平的方式的话，对大家都不利。这才是台湾最好的防御。 (完)