企业并购：日本三菱化学将斥资逾千亿日圆收购大阳日酸多数股权--日经

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
三菱化学发言人拒绝提供磋商的细节或理由，大阳日酸的发言人也不愿详述。
三菱化学是日本最大石化企业，该公司在重组国内业务时也通过收购进行扩张。三菱化学退出了苯乙烯业务，并且弃用了一座石脑油裂解设施。
日经称，收购预计在周二双方的联合记者会上宣布，大阳日酸继续保持上市。
大阳日酸提供氮等工业气体，在利用页岩气生产乙烯等化工产品时要大量用到，在提取页岩气时也会用到工业气体。该公司在美国有大量业务。
日经称，收购大阳日酸之后，三菱化学将向与陶氏化学(Dow Chemical) 在美国合建的工业中心提供氮和其他工业气体，用以生产丙烯酸树脂。
该报称，三菱化学还打算在其他公司在美国的化工厂安装大阳日酸的气体生产设备。(完)
(编译 李爽/李春喜; 审校 戴素萍)
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