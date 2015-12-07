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时事要闻 | 2015年 12月 7日 星期一 16:42 BJT

塔吉克斯坦发生7.2级地震 新德里有震感

路透新德里12月7日 - 美国地质调查局和目击者称，塔吉克斯坦周一发生7.2级地震，印度首都新德里和巴基斯坦的建筑物出现晃动。

美国地质调查局称，震中位于Karakul西南111公里处。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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