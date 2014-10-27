高田考虑提列高达30亿日圆 支应新增气囊召回费用--消息

美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透东京10月27日 - 两名了解情况的消息人士表示，高田(7312.T)正在考虑提列一笔20-30亿日圆(1,900-2,800万美元)季度费用，以支应高田气囊瑕疵导致的新增汽车召回费用。召回是因为气囊可能存在缺陷。
了解高田财务预算的消息人士称，这笔费用将支付日产汽车(7201.T)、本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T)最近汽车召回预计产生的费用，此前高田已经为气囊召回事件提列了750亿日圆。由于未获授权向媒体透露，消息人士要求匿名。
他们说，费用可能提列在本财年上半年财报中，高田将于11月6日公布季度财报。
这笔新增加费用，是2008年以来一波涉及超过1,600万辆汽车的全球汽车安全召回事件一环。具体来说，这笔费用是近期汽车业者召回大约57万辆汽车，修理瑕疵气囊，涉及高田的费用预估。(完)
(编译 李春喜；审校 蔡美珍)
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