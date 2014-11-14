高田公司称因安全气囊缺陷问题受到美国当局的刑事调查

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透东京/底特律11月13日 - 日本高田公司(7312.T)发言人周四表示，该公司因汽车安全气囊缺陷问题受到美国方面的刑事调查。这些缺陷问题与五宗死亡事故有关。
发言人称，纽约一联邦大陪审团已传唤高田美国分公司，要求提供有关安全气囊缺陷问题的文件。
此外，美国参议院商务委员会定于下周四举行听证会，高田公司高管将就气囊缺陷问题进行证词陈述，美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的官员也将详述召回过程。
以前也有过关于曼哈顿检察官调查高田的消息报导，但周四的说法头一次表明，已成立的大陪审团正在搜集证据。
高田与金融分析师举行了一次闭门会议，根据一位与会者的记录，高田在这次会议上披露了受调查一事。
这位与会人士表示，高田对分析师表示并不会考虑增加生产线，以制造替代的气体发生器，这项装置能在汽车发生碰撞瞬间为安全气囊充气。
不过美国高田发言人Alby Berman对Automotive News表示，该公司正准备在墨西哥蒙克洛瓦的工厂建立一条新的生产线，预计1月开始运作。
Berman并未立即回覆路透的评论要求。
高田执行长高田重久周四在公司官网公布的声明中，就公司的问题向消费者与股东致歉，“我们全公司将加强品质管理结构，努力防止此类事件再度发生，”高田重久表示。
另外，高田也反驳纽约时报的报导。该报导称，2004年阿拉巴马州发生一起事故后，高田秘密地对从废车场回收的五十个气囊进行了测试，其中有两个气囊的气体发生器出现了破裂，但高田却没有向联邦安全监管机构反映可能存在的危险。
高田表示，该公司认为纽时11月6日的报导“是出于对事实严重的误解。”高田表示，当时是针对模组中气囊对于冲撞的破裂程度进行测试，并非如报导所称的气体发生器破裂。(完)
(编译 郑茵/陈宗琦；审校 杜明霞/李婷仪)
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